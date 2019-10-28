Адвокат пояснив, чому Росія не віддає захоплені українські катери

Адвокат Микола Полозв заявив, що Росія не повертає захоплені у Керченські протоці українські військові катери через їхній незадовільний технічний стан

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Водночас, за словами адвоката звільнених з полону українських військових моряків, він сподівається, що до кінця року російська влада передасть захоплені катери.

"Досі Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу в частині повернення кораблів. Але, за моєю інформацією, в цій справі є зрушення, кораблі російська влада готова передати. Єдина проблема – це технічний стан самих кораблів. Тому зараз, за моєю інформацією, їх приводять до такого стану, щоб вони могли бути на плаву і ми очікуємо, що до кінця року їх точно передадуть", – сказав Полозов.

Нагадаємо, 27 жовтня адвокат Микола Полозов попередив, що Росія може оголосити звільнених з полону українських моряків у розшук.

Источник: espreso.tv

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