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Аэропорт, вокзал, больницы и ТЦ: в Харькове «заминировали» 410 объектов

Аэропорт, вокзал, больницы и ТЦ: в Харькове «заминировали» 410 объектов

Харьковские правоохранители проверили информацию о заминировании 410 объектов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о закладке взрывчатки в больницах Харькова, детских садах, детских площадках, торговых центрах, железнодорожном вокзале и аэропорту поступила в полицию 7 ноября в 17:10. 

Правоохранители осмотрели 66 больниц, 37 ТЦ, 11 школ, 211 детских садов и 83 детских площадок, железнодорожный вокзал и аэропорт. Эвакуировали 2483 человека. 

Как отмечается, отвод транспорта при этом не осуществлялся. 

Специалисты тщательно обследовали прилегающую территорию и помещения эвакуировали 2483 человека.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. 

Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Информации о событиях зарегистрированы в Журнале Единого учета территориальных отделов полиции.

Агентство Телевидения Новости

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