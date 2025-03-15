̶А̶г̶е̶н̶т̶ ̶ш̶т̶а̶з̶і̶ Меркель - про припинення війни

Інтереси росії обговорювати необхідно, — колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель про переговори щодо припинення війни рф проти України і можливий напад росіян на країни НАТО.

В інтерв'ю Berliner Zeitung Меркель вкотре не визнала хибність своєї політики щодо країни-агресора, а також зробила ще кілька неоднозначних заяв. Головні з них:

● путін намагається послабити Європейський Союз тими засобами, які є в його розпорядженні на даний момент. Це є частиною військової доктрини росії. Для нього немає жодних виправдань для нападу на іншу країну. Але дискусія про інтереси росії повинна бути дозволена.

● путін дуже прагне визнання, особливо з боку Америки. Такий спосіб мислення походить з часів холодної війни. Для нього важливими гравцями є не Німеччина чи ЄС, а Сполучені Штати Америки, які є справжньою великою державою. Вони були і залишаються його точкою відліку.

● Поки що зарано говорити про те, чи стане Трамп на бік путіна. Але той факт, що США разом з росією прийняли резолюцію проти територіальної цілісності України всього за кілька днів до засідання в Овальному кабінеті на Генеральній Асамблеї ООН, є дуже незвичайним.

● Я б не хотіла бачити цю зустріч (Зеленського і Трампа у Білому домі — ред.) у такому вигляді, особливо враховуючи, що її бачила вся росія, в тому числі путін.

● У мене дуже мало ілюзій щодо путіна. Але я рекомендую поставити себе на моє місце в той час (коли Меркель була канцлером — ред). І я також рекомендую, якщо сьогодні з'являється інша перспектива, не говорити одразу, що ви тоді прийняли неправильне рішення. Я точно не приймаю цього для себе.

● Щодо розширення НАТО на схід і занепокоєння путіна — про це має бути дискусія.

● Ви повинні думати про дипломатичні ініціативи заздалегідь, щоб вони були доступні в потрібний момент. Президент Зеленський не може одноосібно вирішити, коли настав час для дипломатії. Україна може вирішити це питання тільки разом зі своїми союзниками.

Присягнути Штазі можна лише один раз, але на все життя.

Джерело: https://t.me/znua_live/193395

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