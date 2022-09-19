Агент социалистических спецслужб распространяет в Румынии «крымские нарративы» агресора

17 сентября медиа сообщили о скандальном и преступном заявлении румынского профессора и бывшего политика, 76-летнего Андрея Марги о том, что якобы Украина «должна отдать» ряд своих территорий иным странам, в частности якобы «Крым – россии». Данное преступное заявление було озвучено Маргой на выступлении на книжном фестивале «Alba Transilvana» в румынском городе Альба Юлия.

Стоит отметить, что Марга был вынужден оставить политическую деятельность в 2012 году, после того как он на несколько месяцев стал министром иностранных дел Румынии.

Дело в том что его высокий пост обусловил соответствующие архивные проверки по румынскому закону 2008 года, вследствие чего оказалось, что Марга, долгие годы строивший свою научную карьеру в сфере философии в Университете Бабеша-Бояи румынского города Клуж-Напока, являлся с 1977 года агентом спецслужб социалистической Румынии под псевдонимом «Хория».

Как сообщают новости сегодня (https://www.ukr.net/ua/), Марга пытался опровергнуть эту информацию в суде, но проиграл, поскольку Национальный совет Румынии, ответственный за изучение архивов службы безопасности, официально подтвердил эту информацию.

Обнародованные современными спецслужбами Румынии материалы (http://storage1.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3927/10407827/1/2914-marga-andrei.pdf) свидетельствуют, что за последующие десять лет после вербовки осведомитель Андрей Марга периодически «давал сведения» коммунистическому режиму о своих зарубежных коллегах, в первую очередь из Германии и США.

Судя по всему агент «Хория» из философа Марги, специализировавшегося на изучении культур этнических групп Румынии, для режима Чаушеску вышел неплохой, поскольку именно спецслужбы рекомендовали социалистическим властям сорок лет назад его дальнейшее обучение и стажировки в Югославии и Германии, что очевидно и привело к успеху его карьеры професора и научного деятеля.

Примечательно, что в официально обнародованных в 2012 году материалах о всевозможных «приключениях» агента «Хории», специально подчеркивается, что к спецслужбам современной Румынии он никакого отношения не имеет.

Нетрудно догадаться, кто именно взял «под крыло» такого «ценного сотрудника» после свержения в Бухаресте диктатуры Чаушеску и тепер «расконсервировал» его для преступного публичного продвижения российских нарративов в Румынии.

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Джерело: https://t.me/ARCconstruction/4774

Советник главы ОП Михаил Подоляк связал заявление Андрея Марги с кремлевскими нарративами. В частности, по его словам, в россии возник "агентный кризис", поэтому кремль достает старые ресурсы.

Также Михаил Подоляк отметил, что Андрей Марга должен понимать, что из-за соответствующих заявлений ему может угрожать уголовная ответственность в Украине.

"Агентный кризис" побуждает россию доставать из шкафа даже самый забытый политический нафталин. Если Марга делает свои заявления "со всей ответственностью", то должен понимать и перспективу уголовной ответственности. За посягательство на целостность и суверенитет другого государства,

– написал Подоляк в твиттере.

Джерело: 24tv.ua

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