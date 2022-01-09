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Агрессия РФ против Украины: Генсек НАТО призвал готовиться, если переговоры потерпят неудачу

Агрессия РФ против Украины: Генсек НАТО призвал готовиться, если переговоры потерпят неудачу

Североатлантический альянс готов вести диалог с Россией по поводу деэскалации ситуации на границе с Украиной, но готовится к варианту, что дипломатические усилия будут напрасны.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран Альянса.

«НАТО будет вести диалог с Россией добросовестно и, по сути. Но мы также должны быть готовы к тому, что дипломатия терпит неудачу. Сегодня министры подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и будет дорогой ценой для России», — сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что все союзники продолжают поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.

По словам Столтенберга, российское военное наращивание вблизи границ Украины не прекращается, оно продолжается.

«И они постепенно наращивают больше сил, больше возможностей, мы видим бронетанковые части, мы видим артиллерию, мы видим боеспособные войска, мы видим средства радиоэлектронной борьбы, и мы видим много разных военных возможностей, постепенно наращиваемых в и вокруг Украины», — сказал генсек.

«И проблема состоит в том, что мы видим это постепенное военное наращивание в сочетании с угрожающей риторикой. Риторика о том, что если вы не поступаете точно так, как мы говорим, и не соглашаетесь с нашими требованиями, они знают, что они неприемлемы, что нарушают основные принципы европейской безопасности, в сочетании с послужным списком России, фактически применявшей силу против соседей, Грузии и Украины. Способности, риторика и послужной список – это посылает сигнал о реальной угрозе для нового вооруженного конфликта в Европе», — добавил он.

Источник: sprotyv.info

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