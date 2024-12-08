Айтишник из Благовещенска попал в рабство после заманчивого предложения о работе с релокацией

Летом ему предложили высокую зарплату, но вместо этого он оказался в Мьянме. Там у него забрали паспорт, заставили работать по 20 часов в сутки и заниматься телефонным мошенничеством под угрозой расправы. Его «зарплатой» была еда.

Спустя полгода Вадим объединился с другими заложниками из Шри-Ланки и организовал бунт. С их помощью они связались с посольством, подкупили местных жителей и устроили побег. На границе с Таиландом их ждали спасатели.

Теперь Вадим в Бангкоке и ждёт возвращения домой.

Netflix, ждём экранизацию.

Джерело: https://t.me/gulagru/72786

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