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Ажіотаж на гречку та інші продукти зупинився — Мінекономіки

Ажіотаж на гречку та інші продукти зупинився — Мінекономіки

Міністерство економіки повідомляє, що ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, обсяги реалізації поступово знижуються, торговельні мережі поповнюють свої запаси.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький на своїй сторінці у Facebook.

Зазначено, що за останній тиждень найбільше реалізація знизилась по цукру (-27%), сало (-30%) та масло вершкове (-50%).

"Щодо топ-3 продуктів, навколо яких найбільше дискусії останні дні, то ажіотаж та реалізація по них, також знижується: гречка (-17%), борошно (-10%), цибуля (-22%)", - пише Висоцький.

Нагадуємо:

Мережа супермаркетів "АТБ" заявила про зниження торгової націнки на продукти першої необхідності на 2-8% з 1 квітня, також компанія знімає обмеження на продаж продуктів в одні руки.

В останні 7 днів ціни на основні продукти в Києві не ростуть (окрім деяких імпортних овочів та фруктів), фахівці АМКУ щодня моніторять торгівельні мережі столиці.

Ажіотаж на гречку та інші продукти зупинився — Мінекономіки

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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