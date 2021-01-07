Акция протеста под Харьковом: движение по трассе восстановлено

Как сообщалось, сегодня, 7 января, в городе Валки Харьковской области на трассе «Киев Харьков - Довжанский» люди протестовали против повышения тарифов на газ и электроэнергию.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, никаких нарушений правопорядка во время проведения акции протеста допущено не было.

Охрану общественного порядка осуществляли более 30 полицейских.

Как отметили в полиции, мирная акция длилась около часа. Около 40 граждан ходили по пешеходному переходу с целью выражения протеста против роста тарифов.

В это время движение транспорта на данном участке дороги было временно ограничено.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отделения полиции № 1 Богодуховского районного отдела полиции.

Агентство Телевидения Новости