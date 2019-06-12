Активисты угрожают сорвать концерт в Харькове

Активисты угрожают сорвать концерт группы Spiritual Seasons, который должен состояться 16 июня в саду им. Шевченко в Харькове.

Об этом сообщил представитель организации "Світанок" Вадим Поздняков.

Причина, по словам активистов, - выступления группы в оккупированном Крыму.

Также Поздняков отметил, что участники группы - Виктор Смирнов и Алла Кушнир, внесены в базу "Миротворца".

Источник: sq.com.ua

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