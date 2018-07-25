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Алкобудни «лнр»: водка убивает жителей «республики»

Алкобудни «лнр»: водка убивает жителей «республики»

По оперативным данным группы Информационное сопротивление, в освобожденной от остатков здравого смысла недореспублики участились случаи летального исхода после принятия спиртных напитков сомнительного качества. В частности, на минувшей неделе прямо у себя в квартире скончался житель города Кадиевка (бывший Стаханов), 1985 года рождения, который, по свидетельствам его жены, «употребил» незадолго до этого.

Аналогичный случай имел место в городе Хрустальный (бывший Красный Луч), где в местной бане выпивала компания. В этот раз некачественный суррогат погубил жителя поселка Фащевка, 1987 года рождения, который, как и его «коллега» по несчастью, скончался через непродолжительное время после распития спиртных напитков.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ордило

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