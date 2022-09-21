All-in. Нет пути назад

Путин идёт на искусственное повышение ставок, провоцируя "коллективный" призыв к референдумам в 4 оккупированных областях.

Стоит отметить, что референдумы не готовы, поскольку их переносили в "планах" на ноябрь, но эффективное контрнаступление на харьковском направлении, а также признаки успехов на луганском и херсонском направлениях вынудили РФ пойти на референдумы как "фактор ядерного сдерживания", причем не Украины, а Запада.

В течение весны и лета мы неоднократно проговаривали именно такую логическую цепочку: "Россия признает территории Украины поглощёнными, после чего выкатывает угрозы о применении ядерного оружия в случае, если Украина пытается вернуть временно оккупированные территории обратно".

Понятно, что Украине до угроз Путина не было никакого дела, они рассчитывались на "мирные" западные страны, которые будут бояться ядерной эскалации.

И демонстративный отказ Путина от мобильных переговоров с Макроном как раз и являет тот самый эскалационный кейс: "я решение принял - нужно было раньше со мной общаться".

Естественно референдум за неделю подготовить невозможно, он будет незаконным даже по российским законам, но у РФ в Конституции прописана такая "особенность", что самовольно вернуть даже незаконно присоединенные территории руководство РФ не имеет конституционного права.

Насчёт мобилизации - также неоднократно сообщали, что её можно объявлять, а можно не объявлять, но в сущности это не изменит ничего, поскольку в РФ нет ресурсов, которые позволят провести адекватную полную мобилизацию населения. Условная система "выбирай: без касок или без стволов" ведёт только к грабежам внутри мобилизованных.

Но я слышал немного о другой - частичной - "мобилизации". Говорилось, что есть возможность "призвать к оружию" представителей силовых сообществ, которые прежде не участвовали в войне.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7484

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