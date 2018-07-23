Аллах гнівається? В Ірані стався третій за день землетрус

Землетрус потужністю в 5,9 балів стався на заході Ірану через кілька годин після двох поштовхів на півдні країни.

Про це повідомляє Reuters.

«Поштовхи у 5,9 балів за шкалою Ріхтера сталися в неділю на заході Ірану. Новий землетрус відбувся буквально через кілька годин після поштовхів силою в 4,7 та 5,7 балів у провінції Хормозган на півдні», - йдеться в повідомленні.

Інформації по жертви чи пошкодження ще немає. Що ж до двох попередніх ранкових землетрусів, то повідомляється, що вони пошкодили будинки в кількох селах, обійшлося без людських жертв.

Як відомо, Іран знаходиться в сейсмічно активній зоні та пережив кілька руйнівних землетрусів впродовж останніх років. Так, минулого листопада, поштовхи силою в 7,3 балів на заході країни спричинили смерть близько 620 людей та поранення кількох тисяч.

Источник: newsua.one

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