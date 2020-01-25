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Американцы наложили запрет на передвижение русских и призывали не испытывать терпение США

Американцы наложили запрет на передвижение русских и призывали не испытывать терпение США

Буквально на днях американцы блокировали передвижение русской военной колонны под угрозой применения оружия, которая пыталась прорваться в район нефтяных месторождений Румейлана, как произошел еще один инцидент.

На этот раз русская военная колонна, выехав из Камышлы, пыталась проехать в сторону КПП Семилкан на границе с Ираком, не поставив в известность американскую сторону. Однако эта попытка также была пресечена.

Подразделения военных США перехватили русских на трассе, заставили остановиться, а затем убраться обратно. И чтобы у «партнеров» не возникла новая идея учинить провокацию, американцы сопроводили их под конвоем до места их дислокации.

Наглое поведение путинских военных банд заставило американцев резко ограничить их передвижение. В свою очередь русские, дислоцирующиеся в районе города Камышлы в сирийской провинции Хасака, пожаловались, что фактически оказались в блокаде.

После последнего инцидента российские патрули больше не пропускают через блокпосты, установленные войсками США.

Американцы преградили путь русской военной колонне на перекрестке Тель-Байдар, выехавшей из города Камышлы к границе Ирака. Таким образом, США ввели запрет на посещение русскими западной части Сирии.

В последних инцидентах русские не вступали в конфликт с американцами, подчиняясь им, но при этом раздувая случившееся в прессе. Между тем асадиты и Иран недоумевают по поводу нерешительности русских. Асадиты считают, что для решения данной проблемы «достаточно нескольких российских танков, которые сопровождали бы колону русских».

«Русские поступают неправильно. Вместо того, чтобы разворачиваться, к американскому блок-посту необходимо было отправить несколько танков, которые запросто бы решили возникшую проблему. Просто раздавили бы танками и поехали дальше. Бронеавтомобили США бессильны против огромного русского танка. Один вертолёт или танк стали бы решением этой проблемы. Россия портит себе репутацию, демонстрируя слабость…», заявили журналистам недовольные чиновники режима Асада в Дамаске.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: война, сирия

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