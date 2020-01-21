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Американцы не пропустили русских к нефтяному месторождению

Американцы не пропустили русских к нефтяному месторождению

Американские войска не пропустили русскую военную колонну, которая хотела попасть к нефтяному месторождению в Сирии, сообщает Anadolu. Конфликт произошел на территории, которую контролируют курдские коммунисты YPG 18 января.

Русские направлялись из населенного пункта Амуда к месторождению в Румейлане, которое контролируют США, чтобы попытаться отжать у американцев это месторождение. Однако американские войска их заблокировали, и российским военными пришлось вернуться.

В четверг, 16 января, русскую военную колонну также не пустили к нефтяному месторождению в Румейлане члены YPG, сообщает агентство.

В конце декабря СМИ сообщали, что США укрепляют позиции своих военных на границе Сирии с Турцией и Ираком, а также в районах нефтяных месторождений. Американцы вернулись на 6 из 16 баз, которые ранее были покинуты. Часть этих баз заняли русские.

Ранее, в ноябре 2019 года, США приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяных месторождений, расположенных на северо-востоке Сирии. Переброска и передислокация американских военных стала неприятным сюрпризом для Москвы, пишут СМИ.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: война, сирия

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