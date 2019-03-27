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Американцы предупредили Москву, что не будут безучастно наблюдать за переброской русских военных в Венесуэлу

Американцы предупредили Москву, что не будут безучастно наблюдать за переброской русских военных в Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Москву прекратить отправлять российских военных в Венесуэлу. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США.

«Госсекретарь Помпео сказал российскому министру иностранных дел Лаврову, что Соединенные Штаты и страны региона не будут бездействовать, когда Россия обостряет напряженность в Венесуэле. Дальнейшее введение российского военного персонала в поддержку незаконного режима Николаса Мадуро в Венесуэле создает риск продолжения страданий венесуэльского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает временного президента Хуана Гуйдо», – отмечается в сообщении.

Госдепартамент «призвал Россию прекратить неконструктивное поведение и присоединиться к другим странам», которые, по словам Помпео, «добиваются лучшего будущего для народа Венесуэлы».

Накануне стало известно, что Россия направила в Венесуэлу два самолета министерства обороны и около 100 солдат вместе с 35 тоннами снаряжения. Русские нагло заявили, что прибыли в Венесуэлу якобы для участия «в двусторонних консультациях, которые, по его словам, связаны с реализацией контрактов по военно-техническому сотрудничеству».

Некоторые западные источники пишут, что Москва намерена открыть российскую военную базу в Венесуэле.

Напомним, что 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом переходного периода. Его статус признали более чем 50 стран мира. Вашингтон ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью свержения Мадуро, которого активно поддерживает Россия.

По утверждению Гуайдо, до 90 процентов венесуэльских военных выступает за смену власти в стране и активно обсуждает механизм отставки действующего главы государства.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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