Американцы прекратили программу обучения турецких пилотов для F-35. Турки больше не летают
Вашингтон продолжает сворачивать участие Анкары в программе по производству и использованию самолетов нового поколения.
Турецкие пилоты F-35 больше не летают на авиабазе США в Аризоне. Об этом американское ведомство сообщило информационному агентству «Рейтер». Заявление прозвучало на фоне сворачивания Вашингтоном участия Анкары в программе по производству истребителей нового поколения из-за планов Турции приобрести российские средства противовоздушной обороны.
«Департаменту известно, что турецкие летчики ... не летают», – заявил представитель Пентагона подполковник ВВС Майк Эндрюс. – «Без изменения в отношениях с Турцией, мы будем продолжать сотрудничать с нашим союзником в свертывании его участия в программе F-35».
Отдел мониторинга Кавказ-Центр
Источник: kavkazcenter.com