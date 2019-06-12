Американцы прекратили программу обучения турецких пилотов для F-35. Турки больше не летают

Вашингтон продолжает сворачивать участие Анкары в программе по производству и использованию самолетов нового поколения.

Турецкие пилоты F-35 больше не летают на авиабазе США в Аризоне. Об этом американское ведомство сообщило информационному агентству «Рейтер». Заявление прозвучало на фоне сворачивания Вашингтоном участия Анкары в программе по производству истребителей нового поколения из-за планов Турции приобрести российские средства противовоздушной обороны.

«Департаменту известно, что турецкие летчики ... не летают», – заявил представитель Пентагона подполковник ВВС Майк Эндрюс. – «Без изменения в отношениях с Турцией, мы будем продолжать сотрудничать с нашим союзником в свертывании его участия в программе F-35».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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