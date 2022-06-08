Американская корпорация IBM полностью прекращает работу в россии

Американская корпорация IBM объявила о прекращении работы в россии на фоне военного вторжения в Украину. IBM является одним из крупнейших производителей и поставщиков программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

Об этом пишет Newssky.

В марте компания объявила о приостановке деятельности и полном прекращении продаж своих разработок на российском рынке. При этом IBM обещала поддержать своих сотрудников в россии.

Пятого марта генеральный директор Adobe Шантану Нарайен в корпоративном блоге организации сообщил, что оформленные ранее подписки на Adobe продолжат действовать до истечения срока, однако продлить их или купить софт уже не получится.

Четвертого марта стало известно, что американская IT-компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в россии в ответ на неспровоцированную агрессию против Украины.

Источник: sprotyv.info

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