Американские самолеты разведали ситуацию в Черном море: что известно

Самолеты ВВС и ВМС США одновременно провели разведку над Черным морем. Об этом сообщает «Флот2017» со ссылкой на данные ресурса PlaneRadar в Тwitter.

В частности, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, взлетевший с авиабазы Сигонелла (Италия), и самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint, взлетевший с авиабазы Суда-бэй (о. Крит, Греция), провели разведывательные полеты над Черным морем вдоль побережья оккупированного Крымского полуострова.

Самолеты также прошли от Крымского полуострова в сторону российского побережья Краснодарского края.

Отметим, что противолодочный самолет и самолет радиоэлектронной разведки систематически проводят разведку над Черным морем. Воздушные разведчики фиксируют активность Черноморского флота: авиации, ПВО, подводных лодок в оккупированном Крыму.

Источник: sprotyv.info

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