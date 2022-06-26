Американские сенаторы запросили информацию по проверке TikTok

Шестеро американских сенаторов запросили у министра финансов Джанет Йеллен (Janet Yellen) информацию о ходе проверки китайской соцсети TikTok администрацией президента на предмет возможной угрозы национальной безопасности США.

В 2020 году правительственный Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который расследует сделки с иностранными контрагентами на предмет потенциальных рисков нацбезопасности США, предписал ByteDance продать американский бизнес TikTok из опасений, что данные пользователей страны могут оказаться в распоряжении китайских властей. На прошлой неделе администрация сервиса сообщила, что персональные данные пользователей из США были перенесены на серверы Oracle.

Однако это законодателей не устроило, и они направили госпоже Йеллен серию вопросов, заявив, что администрация президента «по-видимому, ничего не сделала, чтобы обеспечить соблюдение» приказа о продаже активов от августа 2020 года. Сенаторы также отметили, что «результаты проверки безопасности спустя год так и не были опубликованы».

Бывший президент США Дональд Трамп (Donald Trump) попытался заблокировать работу компаний, владеющих сервисами WeChat и TikTok, однако впоследствии новый глава государства Джо Байден (Joe Biden) отменил ряд распоряжений своего предшественника и приказал провести расследование деятельности TikTok в США. По мнению сенаторов, решение администрации TikTok локализовать данные американских пользователей «едва ли поможет решить основные проблемы безопасности». Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, CFIUS сейчас проводит активную работу в отношении TikTok, пытаясь развеять эти сомнения.

Источник: internetua.com

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