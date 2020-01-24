Американские войска блокируют попытки русских захватить нефтяные поля в Сирии

The Washington Times пишет, что американские солдаты блокируют попытки российских военных захватить нефтяные месторождения в Сирии.

На прошлой неделе американцы столкнулись с русскими, пытавшимися получить доступ к ключевым нефтяным месторождениям в северо-западной части Сирии.

Судя по всему, это противостояние, — первыми о нем сообщили турецкие средства массовой информации со ссылкой на неназванных местных чиновников из района на границе Турции и Сирии, — закончилось без выстрелов.

Как сообщают местные источники, американские солдаты остановили российский конвой около города Рмелан (Rmelan), после чего русские развернули свои машины и вернулись на свои базы.

Этот конфликт служит напоминанием о высоких ставках в Сирии, где США объявили, что одной из целей американцев включает в себя охрану нефтяных месторождений для того, чтобы они «не попали в руки ИГ, российских военных или других игроков».

Представители Пентагона напрямую никак не отреагировали на сообщении о конфликте с русскими, однако, по их словам, внимание находящихся там американских солдат сконцентрировано на том, чтобы «избегать столкновений с другими региональными силами в этой стране.

«В Сирии коалиция пытается предотвратить возникновение конфликтов с другими региональными силами, и делается это для того, чтобы сохранить жизни наших солдат, — заявил в беседе с корреспондентом газеты «Вашингтон таймс» полковник Майлс Каггинс. — Мы пытаемся предотвратить возможные конфликты с помощью существующих каналов коммуникации и контактов с представителями разных сторон. Это делается для того, чтобы избежать ненужных и незапланированных военных столкновений и, если необходимо, для того, чтобы провести деэскалацию с последующим разведением конфликтующих сторон».

США провозглашают целью своего военного присутствия в регионе нанесение поражения ИГ в Сирии и в Ираке. Однако Трамп уже объявлял о разгроме ИГ. Сегодня в Вашингтоне по-прежнему говорят, что целью США в Сирии остается уничтожение ИГ, а также подготовка поддерживаемых Америкой курдских коммунистов YPG и проамериканских формирований из числа местных арабов.

В прошлом году администрация Трампа подкорректировала проводимую в Сирии операцию. Трамп дал указание Пентагону сформировать подразделения для защиты нефтяных месторождений от ИГ, которое использовало сирийское топливо в качестве основного источника доходов во время своего восхождения к власти.

Трамп открыто заявляет, что американские энергетические компании должны, в конечном счете, взять под контроль нефтяные поля в Сирии и превратить их в источник получения доходов для Америки, хотя пока нет свидетельств того, что этот план начал реализовываться. Т.е. речь идет о силовом захвате чужих сырьевых богатств.

В этой связи издание пишет, что в Пентагоне понимают, что «обновленная миссия» американских войск в Сирии поставит Соединенные Штаты на путь, ведущий к столкновению с Россией. На состоявшейся в прошлом году в Пентагоне пресс-конференции министр обороны Марк Эспер был вынужден ответить на вопрос о том, будет ли цель «американской миссии» состоять в том, чтобы не дать возможности любым российским вооруженным силам установить контроль над сирийской нефтью.

«Короткий ответ: «Да», в настоящее время такая задача имеется, — сказал Эспер в октябре прошлого года. — Мы хотим гарантировать, чтобы поддерживаемые Соединенными Штатами демократические силы (т.е. курдские коммунисты - КЦ) получили доступ к ресурсам. Это делается для того, чтобы они охраняли тюрьмы, чтобы они вооружили свои собственные войска, чтобы они помогали разгромить ИГ» (которое Трамп уже разгромил год назад – КЦ).

Издание напоминает, что за последние 14 месяцев Трамп неоднократно пытался полностью вывести войска из Сирии, однако все никак «не может» этого сделать и около 2 тысяч американских солдат (не считая наемников и частных военных компаний) остаются в этой стране в настоящее время.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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