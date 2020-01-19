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Американский беспилотник провел разведку оккупированного Крыма

Американский беспилотник провел разведку оккупированного Крыма

Вчера группа «ИС», сообщала, что на базу НАТО на Сицилии прибыли первые разведывательные беспилотные летательные аппараты. Генсек альянса Йенс Столтенберг присутствовал во время этого события.

Уже сегодня появилась информация, что принадлежащий ВВС США беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия для выполнения разведывательной миссии.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, беспилотник пролетел по линии разграничения на Донбассе, после чего вел разведку вдоль оккупированного Россией Крыма.

Американский беспилотник провел разведку оккупированного Крыма

Американский беспилотник провел разведку оккупированного Крыма

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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