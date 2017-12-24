Американский генерал призвал армию готовиться к войне с Россией

Командующий морскими пехотинцами США, расквартированными в Норвегии, генерал Роберт Неллер предупредил солдат о том, что может начаться война с Россией. Об этом сообщает портал Military.com.

Неллер не исключил, что его подчиненных могут вскоре передислоцировать, при этом американское присутствие в регионе будет расширено. "Я надеюсь, что ошибаюсь, но грядет война. Благодаря своему присутствию здесь вы участвуете в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе", — отметил он.

Генерал пояснил, что в ближайшее время в фокусе внимания окажутся Тихоокеанский регион и Россия. "Просто помните, почему вы здесь. Они наблюдают. Как вы наблюдаете за ними, так и они наблюдают за вами. У нас здесь 300 морпехов; мы могли бы увеличить это число до 3000 за одну ночь", — сказал Неллер.

Позиция, согласно которой Россия представляет собой одну из основных угроз, зафиксирована в новой стратегии национальной безопасности США, опубликованной 18 декабря. В документе указано, что Россия, Китай, КНДР, Иран и Ближний Восток являются главными источниками угрозы.

Подразделения армии США находятся в Норвегии с января этого года. Это первое размещение иностранных войск в государстве со времен Второй мировой войны. В скандинавской стране морпехи тренируются вести боевые действия с Россией в сложных метеоусловиях.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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