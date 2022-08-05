Amnesty International підігрує росії? Що не так із заявою про те, що «ЗСУ загрожують мирним мешканцям»

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила про те, що «українські військові наражають на небезпеку мирне населення, розміщуючи техніку та озброєння в житлових районах».

Однак подібні заяви лише підігрують рф, яка прагне послабити західну допомогу Україні.

Насправді ж, єдине, що загрожує українцям, – це російська армія катів і ґвалтівників.

Про це вже заявив радник голови ОПУ Подоляк:

Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст. росія докладає максимум зусиль, щоби дискредитувати ЗСУ та зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

Шкода, що така організація, як Amnesty, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди.

Крім цього, радник міністра оборони України Копитько додав, що Amnesty закриває очі на те, що буде з мирними мешканцями, якщо в України не буде армії та можливості оборонятися:

Нам прямим текстом кажуть: чудовим варіантом є ваше самогубство. Є певні правила, яких агресор не дотримується. Демонстративно.

При цьому від жертви агресії вимагають строгого виконання всіх букв без урахування контексту. На практиці це – самогубство.

«Спроби поставити під сумнів право опиратися геноциду – це збочення». Як в Україні відреагували на гучну заяву Amnesty про ЗСУ

● Очільник МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Amnesty створюють фальшивий баланс між злочинцем і жертвою: «Займіться донесенням правди, системної, масштабної правди про те, чим є сьогоднішня росія. Зробіть це хоча в ім'я цивільних жертв – громадян України, яких накрило російськими снарядами на зупинці громадського транспорту в Торецьку сьогодні (https://t.me/spravdi/14727)».

● Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що не можна рівняти неспровоковану російську агресію та український самозахист: «Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям росії як держави-терориста – це збочення, у які би правові конструкції його б не маскували».

● Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що доповідь AI не враховує низку факторів війни: «росіяни захоплюють й утримують населені пункти. Поки ми чекатимемо ворогів у полі, вони просто займуть усі наші будинки. Тому українські міста укріплюються та обороняються від міжнародного злочинця. Первинними мусять бути не поради ЗСУ, які боронять всю Європу, а вимога зупинити міжнародний злочин росії».

Зазначимо, що український офіс Amnesty заявив про непричетність до скандальної доповіді: «фіксуванням фактів та підготовкою матеріалів займається окрема команда департаменту реагування на кризи».

Джерело: https://t.me/spravdi/14738

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