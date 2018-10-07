Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:55
Просмотров: 49

Amnesty International заявляє про неприпустимість примусового годування Олега Сенцова

Amnesty International заявляє про неприпустимість примусового годування Олега Сенцова

Олег Сенцов кілька разів відмовлявся від госпіталізації, побоюючись, що його почнуть примусово годувати

ПОДІЛИТИСЬ

1

Дивитись коментарі

Друк

Українське представництво правозахисної організації Amnesty International оприлюднило заяву у зв’язку із повідомленням про припинення Олегом Сенцовим голодування у зв’язку із загрозою примусових заходів.

«Ми заявляємо про недопустимість примусового годування, яке є фактично різновидом тортур, і вимагаємо надання Олегові своєчасної та ефективної медичної допомоги. Ми продовжуємо вимагати його негайного звільнення з в’язниці!» – написали правозахисники у Facebook.

Український режисер Олег Сенцов написав листа, в якому зазначив, що припинить голодування 6 жовтня, і попросив пробачення у тих, «кого підвів». Листа проектові Радіо Свобода і «Голосу Америки», телеканалові «Настоящее время», передав адвокат українця Дмитро Дінзе.

Наприкінці вересня стало відомо, що Сенцова доставили з колонії в Лабитнангську міську лікарню. Раніше його адвокат Дмитро Дінзе розповідав, що Сенцов кілька разів відмовлявся від госпіталізації, побоюючись, що його почнуть примусово годувати.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення.

Від 14 травня він голодував у російській колонії з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії. Він неодноразово заявляв, що голодуватиме «до кінця».

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: сенцов

Читайте ещё:

Геращенко получила письма от Сенцова и Сущенко
06.10.2018 13:00    179
«Моё мнение уже не учитывается»: Сенцов объяснил прекращение голодовки
05.10.2018 18:25    283
Олег Сенцов прекращает голодать
05.10.2018 18:22    205
МИД Украины и омбудсмен проверяют информацию о прекращении голодовки Сенцова
05.10.2018 13:07    149
Появилось фото Олега Сенцова во время медосмотра
29.09.2018 13:42    327
Олега Сенцова хотят сделать почетным гражданином Харькова - петиция
28.09.2018 19:10    108
Не ожидал, что меня настолько хватит: Сенцов откровенно рассказал, чего ждет от будущего
28.09.2018 08:33    136
Олег Сенцов удостоен звания почетного гражданина Парижа
25.09.2018 00:15    142
Нобелевская премия мира: как присуждается и может ли ее получить Сенцов?
14.09.2018 08:15    103
Режиссер Сенцов написал завещание на творчество
11.09.2018 09:37    179
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 