Ампутація руки та ноги: важкі поранення отримав генерал окупаційних військ абачев
У ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі рильськ – хомутовка курської області рф.
В результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант абачев — заступник командувача угруповання військ “сєвєр” зс рф.
Літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені вишневського в москві.
Унаслідок поранень абачеву ампутовано руку та ногу.
❗ ️ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений воєнний злочин буде справедлива відплата
Джерело: https://t.me/DIUkraine/6679