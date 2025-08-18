Надзвичайне
Сегодня 07:36
Просмотров: 41

Ампутація руки та ноги: важкі поранення отримав генерал окупаційних військ абачев

У ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі рильськ – хомутовка курської області рф.

В результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант абачев — заступник командувача угруповання військ “сєвєр” зс рф.

Літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені вишневського в москві.

Унаслідок поранень абачеву ампутовано руку та ногу.

❗ ️ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений воєнний злочин буде справедлива відплата

Джерело: https://t.me/DIUkraine/6679

