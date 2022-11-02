Аналитика ISW, 1 ноября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-1)
● Поставки иранских БПЛА и баллистических ракет в Россию еще больше укрепят зависимость РФ от Ирана.
● МО РФ начало осенний цикл призыва, несмотря на тайно продолжающуюся мобилизацию.
● Командующий 8-й армией ЮВО генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, как сообщается, сменил Лапина на посту командующего ЦВО.
● Пригожин пытается ответить на критику в адрес своих параллельных военных структур после увольнения Лапина.
● ВСУ продолжали наступать в направлении Сватово и Кременной.
● Войска РФ продолжали подготовку к обороне, а ВСУ вели контрнаступление в Херсонской области.
● Войска РФ продолжали наступать в районе Бахмута и Донецка.
● РФ продолжала укреплять свой контроль над Запорожской АЭС.
● Сообщается, что российские военные структуры расширяют возможности обучения.
● Российские оккупационные власти продолжали создавать условия для длительного и постоянного переселения жителей с восточного берега Днепра в Херсонской области.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/5388