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Аналитика ISW, 1 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-1)

● Поставки иранских БПЛА и баллистических ракет в Россию еще больше укрепят зависимость РФ от Ирана.

● МО РФ начало осенний цикл призыва, несмотря на тайно продолжающуюся мобилизацию.

● Командующий 8-й армией ЮВО генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, как сообщается, сменил Лапина на посту командующего ЦВО.

● Пригожин пытается ответить на критику в адрес своих параллельных военных структур после увольнения Лапина.

● ВСУ продолжали наступать в направлении Сватово и Кременной.

● Войска РФ продолжали подготовку к обороне, а ВСУ вели контрнаступление в Херсонской области.

● Войска РФ продолжали наступать в районе Бахмута и Донецка.

● РФ продолжала укреплять свой контроль над Запорожской АЭС.

● Сообщается, что российские военные структуры расширяют возможности обучения.

● Российские оккупационные власти продолжали создавать условия для длительного и постоянного переселения жителей с восточного берега Днепра в Херсонской области.

Аналитика ISW, 1 ноября

Аналитика ISW, 1 ноября

Аналитика ISW, 1 ноября

Аналитика ISW, 1 ноября

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5388

Новости портала «Весь Харьков»

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