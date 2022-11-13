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Аналитика ISW, 12 ноября

Аналитика ISW, 12 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-12)

● Уход российских войск из Херсона вызывает идеологический раскол между сторонниками войны и Путиным, подрывая уверенность в приверженности Путина своим обещаниям в отношении войны и в его способности выполнить эти обещания.

● Официальные лица РФ все чаще публично нормализуют вероятную незаконную депортацию тысяч украинских детей в Россию.

● Военное руководство РФ безуспешно пытается интегрировать разрозненные военные формирования в более сплоченную боевую силу в Украине.

● ВСУ продолжали контрнаступление в направлении Кременная и Сватово.

● ВСУ продолжали освобождать населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области.

● Войска РФ продолжали атаковать в направлении Бахмут, Авдеевка, Угледар.

● Чиновники РФ, возможно, пытаются уклониться от выплаты обещанных выплат военнослужащим.

● Оккупационные власти продолжают подвергать жителей опасности и применять к ним репрессивные меры.

#ISW #война #аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6053

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