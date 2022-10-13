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Аналитика ISW, 12 октября

Аналитика ISW, 12 октября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-12)

● РФ активизирует информационную кампанию для ложного изображения Украины как террористического государства, чтобы ослабить призывы объявить РФ террористическим государством.

● РФ могла ввозить персонал, связанный с иранским КСИР, в оккупированные районы Украины для обучения российских военнослужащих использованию БПЛА Shahed-136.

● ВСУ продолжали наступление в направлении Сватово и Кременной. Войска РФ продолжают оборонительные действия в этом районе.

● Российские источники продолжали утверждать, что ВСУ атакуют на северо-западе и западе Херсонской области.

● Войска РФ атаковали в районе Бахмута и Авдеевки.

● РФ, вероятно, усиливает линию фронта в западной части Запорожской области.

● Российские военные продолжают сталкиваться с проблемами оснащения отдельных солдат базовым личным снаряжением.

● Оккупационные власти продолжают применять репрессивные меры в отношении жителей оккупированных территорий.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4314

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