Аналитика ISW, 12 октября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-12)
● РФ активизирует информационную кампанию для ложного изображения Украины как террористического государства, чтобы ослабить призывы объявить РФ террористическим государством.
● РФ могла ввозить персонал, связанный с иранским КСИР, в оккупированные районы Украины для обучения российских военнослужащих использованию БПЛА Shahed-136.
● ВСУ продолжали наступление в направлении Сватово и Кременной. Войска РФ продолжают оборонительные действия в этом районе.
● Российские источники продолжали утверждать, что ВСУ атакуют на северо-западе и западе Херсонской области.
● Войска РФ атаковали в районе Бахмута и Авдеевки.
● РФ, вероятно, усиливает линию фронта в западной части Запорожской области.
● Российские военные продолжают сталкиваться с проблемами оснащения отдельных солдат базовым личным снаряжением.
● Оккупационные власти продолжают применять репрессивные меры в отношении жителей оккупированных территорий.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/4314