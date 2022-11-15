Аналитика ISW, 14 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-14)● МО РФ усилило заявления о захвате РФ территории в Донецкой области, подчеркивая, что российские силы активизируют операции в Донецкой области после их вывода с правого берега Днепра.

● Военблогеры ухватились за визит президента Зеленского в Херсон 14 ноября, чтобы критиковать армию РФ.

● Пригожин продолжает представлять себя как независимого военачальника-сталиниста, становясь еще более заметной фигурой.

● ВСУ продолжали наступать на линии Сватово-Кременная и вели бои под Белогоровкой.

● Войска РФ безуспешно пытались отбить позиции в Харьковской области.

● Войска РФ заявили, что захватили территорию вокруг Бахмута и к юго-западу от Донецка.

● ВСУ предприняли рейд на Кинбурнскую косу.

● Оккупационные власти продолжали проводить насильственное переселение жителей на оккупированные территории и предпринимали усилия для отвода элементов оккупационных администраций дальше от Днепра.

#ISW #война #аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6153

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