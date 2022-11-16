Аналитика ISW, 15 ноября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-15)
● РФ нанесла крупнейший с начала войны ракетный удар по критической инфраструктуре Украины, вероятно, использовав значительную часть оставшегося высокоточного оружия.
● Командование РФ проигнорировало планы наступления на угледарском направлении и направило необученные подкрепления для атак на Павловку, вызвав критику в адрес военного руководства.
● Россияне все чаще обращаются к платформам в социальных сетях, чтобы выразить недовольство мобилизацией. Это может разжечь организованные антивоенные движения в РФ.
● ВСУ продолжали наступать на Сватово и Кременную и атаковать логистику РФ в тылу Луганской области.
● Войска РФ продолжали атаковать в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара.
● Линии снабжения РФ из Крыма на юг Украины сильно деградировали.
● РФ продолжает пополнять свои запасы белорусской техникой.
● РФ продолжает минимизировать роль коллаборантов на оккупированных территориях, передавая полномочия своим чиновникам.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6222