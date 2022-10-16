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Аналитика ISW, 15 октября

Аналитика ISW, 15 октября

● РФ проводит насильственную депортацию украинцев, что является преднамеренной этнической чисткой.

● Военблогеры, которые вчера объявили о репрессивной цензуре со стороны МО РФ отозвали свое заявление.

● «Вагнер» продолжает попытки утвердить свое превосходство над МО РФ.

● Россия, возможно, подписала новый контракт с Ираном на поставку БПЛА «Араш-2».

● Войска РФ продолжали контратаки западнее Кременной.

● В РФ широко обсуждали вероятность наступления ВСУ на Кременную и Сватово.

● В РФ утверждают, что ВСУ перешли в генеральное наступление на севере Херсонщины.

● Силы РФ продолжали атаковать в Донецкой области.

● ВСУ нанесли удары по военным объектам РФ, расположенным вдоль линий российских наземных коммуникаций в Запорожской и на юге Донецкой областей.

● Мобилизованные вступили в перестрелку на полигоне в Белгородской области.

● Оккупанты продолжали вводить ограничения и проводить репрессии на оккупированных территориях.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4472

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