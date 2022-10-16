Аналитика ISW, 15 октября
● РФ проводит насильственную депортацию украинцев, что является преднамеренной этнической чисткой.
● Военблогеры, которые вчера объявили о репрессивной цензуре со стороны МО РФ отозвали свое заявление.
● «Вагнер» продолжает попытки утвердить свое превосходство над МО РФ.
● Россия, возможно, подписала новый контракт с Ираном на поставку БПЛА «Араш-2».
● Войска РФ продолжали контратаки западнее Кременной.
● В РФ широко обсуждали вероятность наступления ВСУ на Кременную и Сватово.
● В РФ утверждают, что ВСУ перешли в генеральное наступление на севере Херсонщины.
● Силы РФ продолжали атаковать в Донецкой области.
● ВСУ нанесли удары по военным объектам РФ, расположенным вдоль линий российских наземных коммуникаций в Запорожской и на юге Донецкой областей.
● Мобилизованные вступили в перестрелку на полигоне в Белгородской области.
● Оккупанты продолжали вводить ограничения и проводить репрессии на оккупированных территориях.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/4472