Аналитика ISW, 16 октября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-16)● В РФ сообщили о возобновлении атак ВСУ на Херсонщине; ВСУ сообщили о большем, чем среднее, количестве обстрелов и ракетных ударов, но они не говорят о каких-либо операциях.

● ВСУ заявили, что РФ ложно утверждает, что захватила несколько сел возле Бахмута и что ВСУ удерживают свои позиции, отражая атаки русских. РФ фальсифицирует победы, чтобы показать хоть какие-то успехи.

● ГУР объявило награду в размере 100.000$ за поимку Гиркина.

● Военные и техника РФ въезжали в Беларусь.

● Оккупационные власти в Херсоне усиливают фильтрационные меры против партизан и активизируют усилия по эвакуации.

● Неизвестные напали с бутылкой «коктейля Молотова» на военкомат в Подмосковье.

● В Краснодаре намерены мобилизовать еще 1000 человек к декабрю 2022; это противоречит заявлению Путина о том, что мобилизация завершится к концу октября.

● Плохое медобслуживание в подразделениях РФ усугубляет и без того серьезные проблемы с моральным духом.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4510

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