Аналитика ISW, 17 ноября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-17)
● 17 ноября РФ нанесла очередную серию ракетных ударов по территории Украины.
● Силы РФ в восточной части Херсонской области, вероятно, частично уязвимы для украинской кампании по разрушению логистики, подобной той, которую украинские силы успешно использовали, чтобы отбить западную часть Херсонской области.
● Путин 17 ноября подписал указ об изменении состава Совета при Президенте РФ по гражданскому обществу и правам человека.
● ВСУ наступали на линии Сватово-Кременная.
● Войска РФ атаковали вокруг Бахмута, Авдеевки и к юго-западу от Донецка.
● ВСУ продолжали наносить удары по российским военным объектам и районам сосредоточения на восточном берегу Херсонской области и в тыловых районах Запорожской области.
● Власти РФ продолжают сталкиваться с недовольством мобилизованного личного состава и низким моральным духом на передовой.
● Оккупационные власти продолжали уничтожать украинскую культуру на оккупированных РФ территориях.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6338