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Аналитика ISW, 17 ноября

Аналитика ISW, 17 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-17)

● 17 ноября РФ нанесла очередную серию ракетных ударов по территории Украины.

● Силы РФ в восточной части Херсонской области, вероятно, частично уязвимы для украинской кампании по разрушению логистики, подобной той, которую украинские силы успешно использовали, чтобы отбить западную часть Херсонской области.

● Путин 17 ноября подписал указ об изменении состава Совета при Президенте РФ по гражданскому обществу и правам человека.

● ВСУ наступали на линии Сватово-Кременная.

● Войска РФ атаковали вокруг Бахмута, Авдеевки и к юго-западу от Донецка.

● ВСУ продолжали наносить удары по российским военным объектам и районам сосредоточения на восточном берегу Херсонской области и в тыловых районах Запорожской области.

● Власти РФ продолжают сталкиваться с недовольством мобилизованного личного состава и низким моральным духом на передовой.

● Оккупационные власти продолжали уничтожать украинскую культуру на оккупированных РФ территориях.

#ISW #война #аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6338

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