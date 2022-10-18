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Аналитика ISW, 17 октября

Аналитика ISW, 17 октября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-17)● РФ нанесла удары ракетами и БПЛА по мирным целям по всей Украине.

● Удары БПЛА по жилым районам Киева свидетельствуют о том, что РФ нацелена на психологический террор, а не военные достижения.

● Пригожин всё чаще комментирует неэффективность МО РФ.

● Инцидент на полигоне в Белгородской обл. - следствие того, что РФ возлагает бремя мобилизации на нацменьшинства.

● РФ продолжает использовать отношения с Ираном для получения БПЛА и ракет.

● Российский Су-34 потерпел крушение возле жилого дома в Ейске.

● В РФ продолжали обсуждать возможное наступление ВСУ возле Сватово.

● ВСУ наступают в Херсонской области.

● Войска РФ атаковали в Донецкой области.

● ВСУ наносит удары по скоплениям войск РФ в Запорожской обл.

● РФ устанавливает полный контроль над ЗАЭС.

● Власти Москвы объявили о завершении частичной мобилизации.

● Оккупанты продолжают продвигать «отпуска» для жителей оккупированных территорий: предлога для депортации украинцев.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4559

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