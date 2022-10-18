Аналитика ISW, 17 октября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-17)● РФ нанесла удары ракетами и БПЛА по мирным целям по всей Украине.
● Удары БПЛА по жилым районам Киева свидетельствуют о том, что РФ нацелена на психологический террор, а не военные достижения.
● Пригожин всё чаще комментирует неэффективность МО РФ.
● Инцидент на полигоне в Белгородской обл. - следствие того, что РФ возлагает бремя мобилизации на нацменьшинства.
● РФ продолжает использовать отношения с Ираном для получения БПЛА и ракет.
● Российский Су-34 потерпел крушение возле жилого дома в Ейске.
● В РФ продолжали обсуждать возможное наступление ВСУ возле Сватово.
● ВСУ наступают в Херсонской области.
● Войска РФ атаковали в Донецкой области.
● ВСУ наносит удары по скоплениям войск РФ в Запорожской обл.
● РФ устанавливает полный контроль над ЗАЭС.
● Власти Москвы объявили о завершении частичной мобилизации.
● Оккупанты продолжают продвигать «отпуска» для жителей оккупированных территорий: предлога для депортации украинцев.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/4559