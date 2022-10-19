Аналитика ISW, 18 октября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-18)▪️ РФ продолжала наносить удары ракетами и БПЛА по гражданской инфраструктуре.

▪️Войска РФ атаковали к северу и востоку от Харькова.

▪️США подтвердили, что члены КСИР находятся в Крыму, обучая войска РФ использованию БПЛА.

▪️Беларусь продолжает предоставлять территорию и воздушное пространство РФ, но маловероятно, что она вступит в войну.

▪️ВСУ продолжали наступление в Херсонской области.

▪️ВСУ продолжали наносить удары по российским коммуникациям и складам боеприпасов на Юге.

▪️Войска РФ атаковали в районе Бахмута и Авдеевки.

▪️РФ изо всех сил пытается справиться с сокращением логистических возможностей в Крыму после удара по мосту.

▪️РФ похитила персонал ЗАЭС с целью усилить физический контроль за ней.

▪️В МО РФ подтвердили, что в Московской обл. мобилизация закончилась, но россияне продолжают выражать свое недовольство.

▪️Оккупационные власти побуждают украинских граждан бежать в РФ и могут все чаще принуждать их к этому.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4616

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