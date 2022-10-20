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Аналитика ISW, 19 октября

Аналитика ISW, 19 октября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-19)▪️ РФ создает условия для оправдания отступления из Херсонской области.

▪️РФ создаёт информусловия для атаки Каховской ГЭС, полагая, что прорыв дамбы прикроет их отход с правобережья Днепра.

▪️РФ использует маску «эвакуации» населения для депортаций.

▪️Объявление готовности к военному положению лишь узаконивает действия, которые военные уже предпринимают и быть базой для будущей мобилизации и внутренних ограничений.

▪️ Пригожин продолжает дистанцировать себя и «Вагнер» от обычных ВС.

▪️Войска РФ атаковали на северо-востоке Харьковской обл.

▪️Войска РФ и ВСУ атаковали в районе Кременная-Сватово.

▪️ВСУ наступали на северо-западе Херсонской обл.

▪️ Путин издал указ, который должен снять озабоченность солдат по поводу выплат и переложил ответственность на Шойгу и Силуанова.

▪️Дума предложила законы, позволяющие минимизировать внутренние последствия мобилизации.

▪️РФ продолжала насильно мобилизовать жителей оккупированных районов.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4677

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