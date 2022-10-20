Аналитика ISW, 19 октября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-19)▪️ РФ создает условия для оправдания отступления из Херсонской области.
▪️РФ создаёт информусловия для атаки Каховской ГЭС, полагая, что прорыв дамбы прикроет их отход с правобережья Днепра.
▪️РФ использует маску «эвакуации» населения для депортаций.
▪️Объявление готовности к военному положению лишь узаконивает действия, которые военные уже предпринимают и быть базой для будущей мобилизации и внутренних ограничений.
▪️ Пригожин продолжает дистанцировать себя и «Вагнер» от обычных ВС.
▪️Войска РФ атаковали на северо-востоке Харьковской обл.
▪️Войска РФ и ВСУ атаковали в районе Кременная-Сватово.
▪️ВСУ наступали на северо-западе Херсонской обл.
▪️ Путин издал указ, который должен снять озабоченность солдат по поводу выплат и переложил ответственность на Шойгу и Силуанова.
▪️Дума предложила законы, позволяющие минимизировать внутренние последствия мобилизации.
▪️РФ продолжала насильно мобилизовать жителей оккупированных районов.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/4677