Аналитика ISW, 20 октября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-20)● РФ, вероятно, продолжает готовиться к провокации на Каховской ГЭС.

● РФ создаёт условия для вывода своего персонала с западного берега Днепра.

● США подтвердили, что иранцы находятся в Крыму, помогая РФ в проведении атак БПЛА на мирные население и инфраструктуру.

● Иран поддерживает РФ несмотря на новые санкции: его лидеры ожидают помощи от Москвы в разрушении глобального порядка, возглавляемого США.

● В РФ утверждают, что их войска укрепляли отвоеванные позиции на северо-востоке Харьковщины, вопреки сообщениям Киева о том, что Украина освободила 98,2% территории области.

● ВСУ продвинулись в северной части Херсонской обл., продолжая свою кампанию по разрушению логистики РФ.

● РФ продолжала проводить операции в Донецкой обл.; но в РФ опровергли заявления о контроле над Бахмутом. Кремль фальсифицирует заявления об успехах.

● Регионы РФ и МО РФ продолжают обвинять друг друга в военно-административных просчетах.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/4726

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