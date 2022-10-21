Аналитика ISW, 20 октября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-20)● РФ, вероятно, продолжает готовиться к провокации на Каховской ГЭС.
● РФ создаёт условия для вывода своего персонала с западного берега Днепра.
● США подтвердили, что иранцы находятся в Крыму, помогая РФ в проведении атак БПЛА на мирные население и инфраструктуру.
● Иран поддерживает РФ несмотря на новые санкции: его лидеры ожидают помощи от Москвы в разрушении глобального порядка, возглавляемого США.
● В РФ утверждают, что их войска укрепляли отвоеванные позиции на северо-востоке Харьковщины, вопреки сообщениям Киева о том, что Украина освободила 98,2% территории области.
● ВСУ продвинулись в северной части Херсонской обл., продолжая свою кампанию по разрушению логистики РФ.
● РФ продолжала проводить операции в Донецкой обл.; но в РФ опровергли заявления о контроле над Бахмутом. Кремль фальсифицирует заявления об успехах.
● Регионы РФ и МО РФ продолжают обвинять друг друга в военно-административных просчетах.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/4726