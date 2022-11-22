Аналитика ISW, 21 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-21)

● Два дня обстрелов нанесли значительный ущерб ЗАЭС.

● РФ продолжает усиливать контроль над своим инфопространством.

● ГУР сообщило, что спецслужбы РФ планируют атаки под ложным флагом на критически важные объекты инфраструктуры Беларуси в попытке заставить белорусских военных вступить в войну в Украине (которая, вероятно, не удастся).

● Украина признала, что ВСУ проводят военную операцию на Кинбурнской косе.

● ВСУ наступали на востоке Украины на фоне ухудшения погодных условий.

● Войска РФ атаковали в районе Бахмута и Авдеевки.

● Силы РФ продолжали проводить оборонительные мероприятия и возводить укрепления к югу от Днепра; ВСУ продолжали наносить удары по скоплениям войск РФ на юге Украины.

● Мобилизованные в РФ продолжают протестовать и дезертировать, а их родственники продолжают выступать против мобилизации.

● Оккупационные власти усилили фильтрационные мероприятия и ускорили присоединение оккупированных территорий к РФ.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6531

Новости портала «Весь Харьков»