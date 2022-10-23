Аналитика ISW, 22 октября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-22)● РФ продолжала массированные удары по украинской инфраструктуре. Эти удары не подорвут волю украинцев к борьбе, но создадут экономические и гуманитарные проблемы.

● Войска РФ продолжают отход из западной части Херсонской области.

● «Власти» Херсона приказали мирным жителям эвакуироваться на восток. Это согласуется с планом взорвать плотину Каховской ГЭС.

● Усилия Пригожина по строительству «линии Вагнера» охватывают центр Луганской области и частично Белгородскую.

● Заявления Пригожина расходятся с кремлевской риторикой и направлены против «врагов-бюрократоа». Это вызывает симпатию к нему среди националистов.

● Продолжается наступление ВСУ в направлении Кременной и Сватово.

● Войска РФ провели ограниченные и безуспешные атаки в Харьковской, Луганской и Донецкой обл.

● Крымские власти запретили снимать транспортную инфраструктуру из-за украинских ударов.

● Мобилизация в РФ не достигла своих целей и продолжится в других формах.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4828

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