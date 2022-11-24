Аналитика ISW, 23 ноября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-23)
● Российские военные нанесли еще одну серию массированных скоординированных ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины.
● Российские политики продолжают использовать откровенно геноцидную риторику в отношении Украины.
● Кремль продолжает преследовать максималистские цели в войнн и, вероятно, делает расплывчатые заявления о своих намерениях, чтобы ввести западные страны в заблуждение, заставляя их принуждать Украину к переговорам.
● ВСУ продолжали контрнаступательные действия в направлении Кременной и Сватово.
● Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки.
● Российские войска продолжали оборонительные действия на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.
● Кремль продолжает криптомобилизацию за счет российских спецслужб.
● Российские войска и оккупационные власти продолжали насильственно переселять жителей оккупированных территорий и конфисковывать их имущество.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6645