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Аналитика ISW, 23 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-23)

● Российские военные нанесли еще одну серию массированных скоординированных ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины.

● Российские политики продолжают использовать откровенно геноцидную риторику в отношении Украины.

● Кремль продолжает преследовать максималистские цели в войнн и, вероятно, делает расплывчатые заявления о своих намерениях, чтобы ввести западные страны в заблуждение, заставляя их принуждать Украину к переговорам.

● ВСУ продолжали контрнаступательные действия в направлении Кременной и Сватово.

● Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки.

● Российские войска продолжали оборонительные действия на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.

● Кремль продолжает криптомобилизацию за счет российских спецслужб.

● Российские войска и оккупационные власти продолжали насильственно переселять жителей оккупированных территорий и конфисковывать их имущество.

Аналитика ISW, 23 ноября

Аналитика ISW, 23 ноября

Аналитика ISW, 23 ноября

Аналитика ISW, 23 ноября

#ISW #война #аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6645

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