Аналитика ISW, 26 ноября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-26)
● Общий темп операций в Украине, вероятно, ускорится в ближайшие недели, поскольку земля на театре военных действий замерзает.
● Власти РФ продолжают попытки депортировать украинских детей в Россию.
● Российские чиновники могут противодействовать растущему влиянию Пригожина путем продвижения других параллельных военных структур.
● Силы РФ, вероятно, используют инерционные ракеты Х-55, предназначенные исключительно для переноски ядерных боеголовок, в своей кампании против украинской инфраструктуры, что подчеркивает истощение высокоточного оружия у РФ.
● Войска РФ продолжали оборону против контрнаступления ВСУ на линии Сватово-Кременная.
● Войска РФ продолжали атаковать в направлениях Бахмута и Авдеевки.
● Российские войска продолжали возведение укреплений на востоке Херсонщины.
● Российские тактические, логистические и технические неудачи продолжают снижать боевой дух российских войск и побуждают искать козлов отпущения.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6807