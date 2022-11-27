Аналитика ISW, 26 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-26)

● Общий темп операций в Украине, вероятно, ускорится в ближайшие недели, поскольку земля на театре военных действий замерзает.

● Власти РФ продолжают попытки депортировать украинских детей в Россию.

● Российские чиновники могут противодействовать растущему влиянию Пригожина путем продвижения других параллельных военных структур.

● Силы РФ, вероятно, используют инерционные ракеты Х-55, предназначенные исключительно для переноски ядерных боеголовок, в своей кампании против украинской инфраструктуры, что подчеркивает истощение высокоточного оружия у РФ.

● Войска РФ продолжали оборону против контрнаступления ВСУ на линии Сватово-Кременная.

● Войска РФ продолжали атаковать в направлениях Бахмута и Авдеевки.

● Российские войска продолжали возведение укреплений на востоке Херсонщины.

● Российские тактические, логистические и технические неудачи продолжают снижать боевой дух российских войск и побуждают искать козлов отпущения.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6807

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