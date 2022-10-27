Аналитика ISW, 26 октября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-26)
● Исследование документов из Балаклеи подтверждает предыдущие оценки ISW о плохом состоянии российских войск.
● Путин заявил, что Украина «потеряла свой суверенитет» - значит, РФ сохраняет свои максималистские цели в Украине и не хочет переговоров.
● Оккупационные власти в Херсонскойч области пытаются смягчить информационные последствия вывода российских войск.
● Силы РФ пытаются зафиксировать украинские силы на северной границе Украины.
● Пригожин опроверг предыдущую оценку ISW, в которой говорилось, что он противостоял Путину.
● ВСУ вели контрнаступательные операции западнее Сватово.
● Войска РФ продолжали подготовку оборонительных позиций в Херсонской области.
● ВСУ продолжали вести наступление на северо-западе Херсонской области.
● Силы РФ атаковали в Донецкой области.
● РФ пытается вербовать иностранцев для поддержки своих военных действий в Украине.
● Оккупанты продолжали переселять жителей с западного берега Днепра.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/5038