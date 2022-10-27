Аналитика ISW, 26 октября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-26)

● Исследование документов из Балаклеи подтверждает предыдущие оценки ISW о плохом состоянии российских войск.

● Путин заявил, что Украина «потеряла свой суверенитет» - значит, РФ сохраняет свои максималистские цели в Украине и не хочет переговоров.

● Оккупационные власти в Херсонскойч области пытаются смягчить информационные последствия вывода российских войск.

● Силы РФ пытаются зафиксировать украинские силы на северной границе Украины.

● Пригожин опроверг предыдущую оценку ISW, в которой говорилось, что он противостоял Путину.

● ВСУ вели контрнаступательные операции западнее Сватово.

● Войска РФ продолжали подготовку оборонительных позиций в Херсонской области.

● ВСУ продолжали вести наступление на северо-западе Херсонской области.

● Силы РФ атаковали в Донецкой области.

● РФ пытается вербовать иностранцев для поддержки своих военных действий в Украине.

● Оккупанты продолжали переселять жителей с западного берега Днепра.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5038

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