Аналитика ISW, 27 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-27)

● Украинский Генштаб сообщил, что российские официальные лица готовятся к очередной волне тайной мобилизации, которая начнется 10 декабря в РФ и на оккупированных территориях.

● Российские блогеры широко критиковали Федеральную таможенную службу РФ за задержки на таможне и изъятие товаров двойного назначения, которые волонтерские движения отправляли российским вооруженным силам.

● Украинский Генштаб сообщил, что войска РФ на линии Сватово-Кременная ведут оборонительные операции в районе Купянска и наступательные операции западнее Кременной.

● ВСУ наступали в направлении Сватово и Кременной.

● Войска РФ наступали в районе Авдеевки. Генштаб Украины не сообщил, что ВСУ отразили какие-либо наземные атаки вокруг Бахмута, возможно, войска РФ продвинулись в этом районе.

● РФ нанесла ракетные удары по городам Днепр, Кривой Рог и Запорожье.

● Оккупационные власти продолжали насильно вывозить украинских детей с оккупированных территорий.

#ISW #война #аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6844

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