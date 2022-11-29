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Аналитика ISW, 28 ноября

Аналитика ISW, 28 ноября

Аналитика ISW, 28 ноября

Аналитика ISW, 28 ноября

Аналитика ISW, 28 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-28)

● Заявленный в РФ захват нескольких небольших деревень вокруг Бахмута 27 и 28 ноября не предвещает неминуемого окружения Бахмута русскими.

● Развертывание сил РФ в Белоруссии является частью усилий по увеличению потенциала обучения и проведению информационной операции.

● Силы РФ готовятся нанести новую волну ракетных ударов по Украине на следующей неделе.

● Силы РФ продолжали оборонятся в районе Сватово; ВСУ продолжали наступать к западу от Кременной.

● Войска РФ постепенно продвигались к югу от Бахмута.

● Силы РФ продолжали укреплять позиции на востоке Херсонской области.

● ВСУ продолжали наносить удары по военным объектам и логистике РФ на юге Украины.

● РФ продолжает сталкиваться с проблемами адекватной подготовки и снабжения, моральным духом и дисциплиной.

● Военные неудачи РФ имеют серьезные внутренние социальные последствия.

● Оккупационные власти продолжали интеграцию украинских систем образования в российскую систему.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6914

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