Аналитика ISW, 28 ноября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-28)
● Заявленный в РФ захват нескольких небольших деревень вокруг Бахмута 27 и 28 ноября не предвещает неминуемого окружения Бахмута русскими.
● Развертывание сил РФ в Белоруссии является частью усилий по увеличению потенциала обучения и проведению информационной операции.
● Силы РФ готовятся нанести новую волну ракетных ударов по Украине на следующей неделе.
● Силы РФ продолжали оборонятся в районе Сватово; ВСУ продолжали наступать к западу от Кременной.
● Войска РФ постепенно продвигались к югу от Бахмута.
● Силы РФ продолжали укреплять позиции на востоке Херсонской области.
● ВСУ продолжали наносить удары по военным объектам и логистике РФ на юге Украины.
● РФ продолжает сталкиваться с проблемами адекватной подготовки и снабжения, моральным духом и дисциплиной.
● Военные неудачи РФ имеют серьезные внутренние социальные последствия.
● Оккупационные власти продолжали интеграцию украинских систем образования в российскую систему.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6914