Аналитика ISW, 3 декабря
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-3)
● Сообщается, что ВСУ вышли на восточный берег реки Днепра напротив Херсона.
● Президент Франции Эммануэль Макрон распространил российские информационные операции о необходимости того, чтобы НАТО рассмотрел «гарантии безопасности» для РФ в ходе предполагаемых переговоров.
● С наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более высоких темпов операций.
● Встреча министров обороны РФ и Беларуси в Минске может способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей.
● ВСУ продолжают наступление к северо-западу от Кременной.
● Силы РФ атаковали в районе Бахмута, в районе Авдеевки и Донецка, а также в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.
● РФ эвакуировала коллаборационистов из Олешек.
● Организационно-штабное управление Росгвардии подтвердило, что мобилизация продолжается, несмотря на заявление Путина об официальном окончании частичной мобилизации 31 октября.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/7220