Аналитика ISW, 3 декабря

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-3)

● Сообщается, что ВСУ вышли на восточный берег реки Днепра напротив Херсона.

● Президент Франции Эммануэль Макрон распространил российские информационные операции о необходимости того, чтобы НАТО рассмотрел «гарантии безопасности» для РФ в ходе предполагаемых переговоров.

● С наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более высоких темпов операций.

● Встреча министров обороны РФ и Беларуси в Минске может способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей.

● ВСУ продолжают наступление к северо-западу от Кременной.

● Силы РФ атаковали в районе Бахмута, в районе Авдеевки и Донецка, а также в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.

● РФ эвакуировала коллаборационистов из Олешек.

● Организационно-штабное управление Росгвардии подтвердило, что мобилизация продолжается, несмотря на заявление Путина об официальном окончании частичной мобилизации 31 октября.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7220

Новости портала «Весь Харьков»