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Аналитика ISW, 3 ноября

Аналитика ISW, 3 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-3)

● Неясно, будут ли российские войска защищать Херсон, несмотря на продолжающийся вывод российских подразделений из северо-западной части Херсонской области.

● РФ преждевременно направила недавно мобилизованный персонал для наступления в Донецкой области, преследуя минимальные и незначительные в оперативном отношении территориальные завоевания.

● Российские СМИ продолжали публиковать противоречивые и запутанные сообщения об увольнении Лапина с должности.

● Власти РФ могут создавать условия для скорого включения Запорожской АЭС в российскую энергосистему.

● ВСУ продолжали наступать в направлении Кременной и Сватово.

● Войска РФ продолжали атаковать в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка.

● ВС РФ продолжают сталкиваться с ярко выраженными проблемами в поставках критически важной военной техники.

● МО РФ тайно продолжает мобилизацию.

● Оккупационные власти продолжают принудительную эвакуацию в Херсонской области.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5513

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