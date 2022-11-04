Аналитика ISW, 3 ноября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-3)
● Неясно, будут ли российские войска защищать Херсон, несмотря на продолжающийся вывод российских подразделений из северо-западной части Херсонской области.
● РФ преждевременно направила недавно мобилизованный персонал для наступления в Донецкой области, преследуя минимальные и незначительные в оперативном отношении территориальные завоевания.
● Российские СМИ продолжали публиковать противоречивые и запутанные сообщения об увольнении Лапина с должности.
● Власти РФ могут создавать условия для скорого включения Запорожской АЭС в российскую энергосистему.
● ВСУ продолжали наступать в направлении Кременной и Сватово.
● Войска РФ продолжали атаковать в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка.
● ВС РФ продолжают сталкиваться с ярко выраженными проблемами в поставках критически важной военной техники.
● МО РФ тайно продолжает мобилизацию.
● Оккупационные власти продолжают принудительную эвакуацию в Херсонской области.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/5513