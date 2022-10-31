Аналитика ISW, 30 октября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-30)● Якобы ген.-лейт. Андрей Мордвичев (командующий 8-й ОВА ЮВО) заменил Лапина.

● МО РФ утверждало, что войска РФ отражали атаки ВСУ в Харьковской обл.

● РФ продолжала подготовку обороны вокруг Херсона.

● Войска РФ готовятся вывести артиллерийские части с западного берега Днепра для усиления других направлений.

● Силы РФ продолжали обстреливать позиции ВСУ в Бериславском р-не; информация о ситуации на линии фронта в Херсонской обл. ограниченна.

● В РФ утверждают, что 30 октября её войска захватили Водяное (4 км к с.-з. от донецкого аэропорта) и (возможно, частично) Павловку (2 км к ю.-з. от Угледара).

● Войска РФ запустили крылатые ракеты Х-59 по Очакову и утверждали, что уничтожили там военную инфраструктуру.

● Мобилизованные из Коми обратились к властям с жалобами на нехватку боевой техники и бронежилетов.

● Оккупанты объявили о введении двухвалютной системы (и рубли, и гривны) на Херсонщине, что положило конец рублизации.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5258

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