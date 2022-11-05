Аналитика ISW, 4 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-4)

● РФ пытается использовать мобилизованных, чтобы возобновить наступление в районе Донецка, но вряд ли им удастся добиться значительных результатов.

● Войска РФ создают условия для организованного отхода с западного берега Днепра.

● Путин создает условия для продолжения тайной мобилизации, несмотря на заявления об окончании частичной мобилизации.

● Дорогостоящая мобилизация продолжает давить на экономику РФ и вызывать социальную напряженность.

● Иран использует зависимость РФ от иранского оружия, чтобы запросить помощь в своей ядерной программе.

● РФ может применять крайние меры против дезертиров, реагируя на серьезные моральные проблемы.

● ВСУ продолжали наступать в направлении Кременной и Сватово.

● Войска РФ продолжали готовить оборонительные рубежи в Херсонской области.

● Войска РФ наступали в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка.

● РФ продолжила принудительную эвакуацию на Херсонщине и депортацию украинских детей в РФ.

#ISW #война #аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5564

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