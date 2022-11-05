Аналитика ISW, 4 ноября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-4)
● РФ пытается использовать мобилизованных, чтобы возобновить наступление в районе Донецка, но вряд ли им удастся добиться значительных результатов.
● Войска РФ создают условия для организованного отхода с западного берега Днепра.
● Путин создает условия для продолжения тайной мобилизации, несмотря на заявления об окончании частичной мобилизации.
● Дорогостоящая мобилизация продолжает давить на экономику РФ и вызывать социальную напряженность.
● Иран использует зависимость РФ от иранского оружия, чтобы запросить помощь в своей ядерной программе.
● РФ может применять крайние меры против дезертиров, реагируя на серьезные моральные проблемы.
● ВСУ продолжали наступать в направлении Кременной и Сватово.
● Войска РФ продолжали готовить оборонительные рубежи в Херсонской области.
● Войска РФ наступали в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка.
● РФ продолжила принудительную эвакуацию на Херсонщине и депортацию украинских детей в РФ.
#ISW #война #аналитика
Джерело: https://t.me/infosprotyv/5564