Аналитика ISW, 5 ноября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-5)
● Пригожин пытается завуалировать усилия по укреплению своей базы власти апелляцией к концепции исторического единства россии.
● Министр иностранных дел Ирана подтвердил, что страна начала поставлять рф БПЛА до 24 февраля, но отрицал, что русские использовали их в боевых действиях.
● Командир "днр" Ходаковский заявил, что дружественный огонь стал причиной до 60% общих потерь рф с середины мая.
● ВСУ продолжали контрнаступление на линии Сватово-Кременная.
● Войска рф продолжали занимать оборонительные позиции вдоль Днепра.
● ВСУ продолжали атаковать логистику рф в Херсонской области.
● Силы рф продолжали наступление в районе Бахмута.
● Войска оккупантов безрезультатно атаковали на западе Донецкой области.
● Плохие условия для мобилизованных стали катализатором масштабных протестов в Казани.
● рф продолжила принудительную эвакуацию в Херсонской области.
#ISW #война #аналитика
Джерело: https://t.me/infosprotyv/5606