Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:20
Просмотров: 114

Аналитика ISW, 5 ноября

Аналитика ISW, 5 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-5)

● Пригожин пытается завуалировать усилия по укреплению своей базы власти апелляцией к концепции исторического единства россии.

● Министр иностранных дел Ирана подтвердил, что страна начала поставлять рф БПЛА до 24 февраля, но отрицал, что русские использовали их в боевых действиях.

● Командир "днр" Ходаковский заявил, что дружественный огонь стал причиной до 60% общих потерь рф с середины мая.

● ВСУ продолжали контрнаступление на линии Сватово-Кременная.

● Войска рф продолжали занимать оборонительные позиции вдоль Днепра.

● ВСУ продолжали атаковать логистику рф в Херсонской области.

● Силы рф продолжали наступление в районе Бахмута.

● Войска оккупантов безрезультатно атаковали на западе Донецкой области.

● Плохие условия для мобилизованных стали катализатором масштабных протестов в Казани.

● рф продолжила принудительную эвакуацию в Херсонской области.

#ISW #война #аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5606

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Українські біженці у Польщі сплатили податків більше, ніж було витрачено на допомогу для них
Сегодня 10:48    86
Пропаганда небытия
Сегодня 10:34    95
Запорізьку АЕС знову під’єднали до української енергомережі
Сегодня 10:21    100
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно
Сегодня 10:15    91
Колаборант = загроза для України. Повідомляйте про зрадників у чатбот єВорог
Сегодня 10:08    90
Музей імітації
Сегодня 09:54    118
Сотни погибших: под Макеевкой уничтожен батальон мобилизованных из Воронежской области - рус СМИ
Сегодня 09:41    137
Российские оккупанты разграбили Херсонский художественный музей
Сегодня 09:15    94
Харківщина. 6 листопада
Сегодня 09:12    101
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 6 листопада 2022 року від ДСНС
Сегодня 09:04    109
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 