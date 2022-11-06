Аналитика ISW, 5 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-5)

● Пригожин пытается завуалировать усилия по укреплению своей базы власти апелляцией к концепции исторического единства россии.

● Министр иностранных дел Ирана подтвердил, что страна начала поставлять рф БПЛА до 24 февраля, но отрицал, что русские использовали их в боевых действиях.

● Командир "днр" Ходаковский заявил, что дружественный огонь стал причиной до 60% общих потерь рф с середины мая.

● ВСУ продолжали контрнаступление на линии Сватово-Кременная.

● Войска рф продолжали занимать оборонительные позиции вдоль Днепра.

● ВСУ продолжали атаковать логистику рф в Херсонской области.

● Силы рф продолжали наступление в районе Бахмута.

● Войска оккупантов безрезультатно атаковали на западе Донецкой области.

● Плохие условия для мобилизованных стали катализатором масштабных протестов в Казани.

● рф продолжила принудительную эвакуацию в Херсонской области.

#ISW #война #аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5606

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