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Аналитика ISW, 8 ноября

Аналитика ISW, 8 ноября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-8)

● В Иране объявили, что Патрушев прибыл в Тегеран, вероятно, чтобы обсудить возможную продажу иранских баллистических ракет РФ. Иран косвенно подчеркивает, что высокопоставленный российский чиновник обратился к нему за помощью.

● «Вагнер» преувеличивает свои успехи на Донбассе, чтобы больше отличаться от сил РФ и ДНР/ЛНР.

● ВСУ добились успехов к северо-западу от Сватово и активизировали действия в направлении Кременной.

● Войска РФ продолжали атаковать в районе Бахмута, Авдеевки и на западе Донецкой обл.

● Бремя финансовых усилий по мобилизации ложится главным образом на бюджеты регионов РФ, вызывая негативную реакцию общественности.

● Финансовые и бюрократические проблемы продолжают препятствовать РФ в пополнении элитных подразделений на важных участках линии фронта, что угрожает целостности обороны РФ в Украине.

● Оккупационные власти в Херсонской области могут выгонять жителей из её западной части, перерезая там коммуникации.

#ISW #война #аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5789

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